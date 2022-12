Soleils dans un ciel d'orage. Energies, empathie et psychiatrie

"Cette histoire, c'est mon histoire, qui se déroule au Togo en 2015 où je découvre mes capacités incroyables d'empathe, mais où ma vie finit par basculer, car je perds petit à petit contact avec notre réalité. ". . Ce livre s'adresse aux soignant·e·s afin de les aider à se mettre davantage à la place de leurs patient·e·s, aux personnes qui ont été hospitalisées, notamment en psychiatrie, et qui connaissent ce sentiment d'être comme dans une prison psychique et physique, aux personnes qui se posent des questions sur leurs ressentis et sur les maladies mentales, et à tous·tes les curieux·ses d'autres visions du monde, indépendamment de leurs croyances.