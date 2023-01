Obie Koul T04

Obie est tourmenté. Son don, il le voyait autrement. Il aurait voulu voler ou être super fort comme superman ! Mais ce don-là ! ... Galère. Si jamais on l'apprend, il sera en danger et ne connaîtra jamais plus le repos. Il a une énorme envie de se confier à sa mère. Mais même à sa mère, c'est impossible. Peut-il se confier à son père ? Pas sûr. A son grand-père, l'empereur ? Il ne sait pas. Ima, le vieux sage demande à Obie de ne parler de ce don à personne, même pas à lui. Nous avons tous un don, lui dit-il, et notre don ne doit pas toujours être révélé. Au contraire, sa force peut résider dans notre capacité à le tenir secret.