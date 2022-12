Ce premier ouvrage "Les aventures de Rebecca Littlespoon" , qui présente la famille Littlespoon, raconte l'histoire de petites cuillères magiques et la façon dont Rebecca, la cadette de la famille, en prend possession. A travers cette histoire, et toutes celles qui suivront, nous souhaitons mettre en avant les forces de la fratrie et comment notre jeune héroïne, aidée par sa soeur ainée, Flora, va apprendre à faire face, d'une manière plutôt originale, aux difficultés rencontrées dans la vie. Les aventures extraordinaires de la famille Littlespoon est un projet familial qui est né lorsque nous avons vu notre petite-fille brandir sa petite cuillère comme un trophée, débordante d'énergie et de curiosité de vie. Sa maman a rejoint l'aventure pour apporter sa merveilleuse qualité d'écriture.