Magica. Le nocturne des étoiles filantes

Ô étoiles de tous les souhaits, écouterez-vous mon voeu ? Les contes étincelants du magicien qui ne pouvait sauver personne... Il était une fois un beau magicien. Il n'était pas de ceux qui accomplissent des miracles ou sauvent des vies, sa seule magie était de prendre l'éclat de la vie et des chemins parcourus pour le transformer en de magnifiques pierres précieuses ! Les histoires que vous trouverez ici sont celles contenues dans ces joyaux, véritable trésor de l'univers brillant de mille feux. Ainsi se lève le rideau sur " ces contes de fée fantastiques " qui feront une nouvelle fois frémir votre coeur... 1- Les fantômes de l'heure lunaire Dans un petit village, un vampire rencontre une petite fille considérée comme un " monstre "... 2- Le remède du dragon Un dragon aux écailles arc-en-ciel cherche sa raison d'être... 3- Comète la transparente Dans leur boutique nocturne, un jeune homme et son vase magique vivent la plus touchante des idylles... 4- Le polvorón du bonheur Un voeu tendre et chaleureux, adressé à une vie sur le point de naître... Le nouveau recueil tant attendu ! Quatre histoires scintillantes léguées par un magicien extraordinaire.