L’art du diagramme : sciences, littérature, arts

Peut-on penser la genèse de l'invention par-delà les partages entre science et littérature ? Existe-t-il un "art de trouver" commun à toutes les activités créatrices ? Pour cerner ce moment, cet ouvrage remonte vers le stade "diagrammatique" de la pensée, avant qu'elle se matérialise dans des chiffres ou des lettres, pour se faire science ou littérature. Le diagramme est généralement décrit comme une opération de modélisation qui passe par la visualisation et la spatialisation pour expliciter quelque chose qui tient aux relations entre la partie et le tout. Qu'il représente le germe d'une oeuvre en devenir ou le premier jaillissement graphique d'une future théorie, qu'il anticipe un objet technique ou une oeuvre artistique, il facilite l'accès au sens et produit de la connaissance. Participant pleinement à la production d'idées et de formes, à l'inventio, des dispositifs diagrammatiques sont analysés à l'exemple de diverses pratiques d'écriture : les carnets d'écrivains (Valéry), les écritures-tableaux de Michaux, les jeux graphiques de Sterne et, enfin, les arbres qui permettent d'ordonner le savoir ou de modéliser l'évolution (Darwin, Moretti).