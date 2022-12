Red Shadow Tome 3 : Unions

Marie en a assez des vampires et de leurs mensonges ! Elle prend une décision radicale : débrancher ses émotions pour cesser de souffrir et oublier Tristan. Elle part loin de lui, des vampires et de leurs trahisons. Installée au complexe sorcier, elle se lie à de nouvelles personnes. Sa soif de pouvoir grandit et elle se sent enfin maître de son destin ! Une vie idéale ? Pas tout à fait... Louis fait un retour en force, et des nouvelles perturbantes viennent tout remettre en cause. Une fois de plus ! L'union fait la force. Quel camp Marie va-t-elle choisir ? Dernier tome de la saga !