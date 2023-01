La Bible du triathlon est le meilleur guide d'entraînement pour athlètes débutants et confirmés. Joe Friel, coach reconnu de cette discipline, a aidé avec son programme des milliers de triathlètes. Ce guide, très détaillé, vous donne les clés pour planifier votre saison, organiser une semaine d'entraînement, être prêt pour une course. Développez votre programme personnalisé d'entraînement au triathlon et apprenez à : Devenir un meilleur nageur, cycliste, et coureurVous entraîner avec la bonne intensité et le bon volumeOptimiser chaque séance de fitnessRattraper vos séances manquées et éviter le surentraînementAdapter votre programme en fonction de vos progrès et difficultésDévelopper une musculation endurante avec une nouvelle approche du renforcement musculaireAméliorer vos performances avec une nutrition intelligente