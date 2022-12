Les géniteurs. Et je nous aime

S'aimer, être en couple, procréer, se reproduire, enfanter, mettre au monde, accoucher, allaiter, nourrir... Il y a tant de mots pour nommer ce qui serait une évidence, des actes ancestraux et propres à la nature humaine. Ce recueil de nouvelles décline une série de portraits de femmes et d'hommes qui, imprégnés de la singularité de leur histoire, s'interrogent, imaginent, se projettent, doutent, s'approprient à leur manière, vivent dans leur chair ces événements parfois douloureux. Tout en évoquant les thèmes universels du couple et de la parentalité, ces textes effleurent l'intime et abordent des questionnements individuels, profondément ancrés dans notre société contemporaine.