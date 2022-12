Uzaki-chan Wants to Hang Out! Tome 3

On vous présente les points forts du tome ! Ma mère apparaît pour la première fois ! Ensuite, je fais le ménage avec Sakurai, on va au bowling et on fait de l'escalade... Hm...? Hein ? On devient de plus en plus petit ! La caméra est trop proche ! Hé !! C'est quoi ce cadrage ? ! C'est moi l'héroïne !!