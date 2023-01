The Witcher Tome 5 : Le baptême du feu

Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, The Witcher est une saga littéraire unique d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions des lecteurs. La jeune Ciri a été enlevée et contrainte de s'unir à l'empereur de Nilfgaard. Malgré ses blessures, le sorceleur se lance sur ses traces sans hésiter. Il emmène dans cette mission désespérée son fidèle ami barde Jaskier, ainsi que d'autres compagnons de fortune. Ils ne seront pas de trop : les ravages de la guerre sévissent de tous côtés, et les magiciennes rescapées tentent coûte que coûte de préserver l'avenir de la magie... " Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique... " Time Magazine " Un véritable phénomène littéraire. " Livres Hebdo