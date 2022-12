Forthill Tome 5 : La croix du corbeau

Lisa file enfin le parfait amour avec Ian, sa carrière a trouvé sa vitesse de croisière, et sa mère a même organisé la venue de la petite fille d'une grande prêtresse vaudou pour l'aider à progresser en magie. Rien que ça ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ou presque... Et ce n'est pas une petite descente dans le cimetière de Forthill qui lui fera penser le contraire. Non, pas du tout... Mais lorsqu'un oiseau de mauvais augure se présente avec des nouvelles troublantes, Lisa doit se rendre à l'évidence... Tout ne va pas si bien. L'ombre d'une ancienne ennemie plane sur leurs têtes, et dehors, le danger rôde, insatiable et puissant. A force de creuser dans les entrailles de Forthill, les apparences volent en éclat, les secrets se dévoilent, et les monstres apparaissent. Lisa va avoir fort à faire si elle veut préserver les siens. Et survivre. Attention : vous entrez dans le dernier opus du premier arc de Forthill à vos risques et périls. Persistez en votre âme et conscience : vous n'en sortirez pas indemnes.