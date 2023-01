La Légende des Firemane, T3 : Le Maître des fureurs

La guerre a ravagé le Marquensas et les habitants de Mont-Beran ont été massacrés sans pitié. Son avenir réduit en cendres, Declan jure de retrouver les meurtriers, une soif de vengeance que partage le baron Daylon Dumarch, dont la famille a été décimée après avoir fui la capitale. Pendant ce temps, Hava s'emploie à parfaire sa carrière dans la piraterie. Celle que l'on surnomme désormais le Démon des Mers se rapproche de plus en plus des commanditaires des raids sanglants au Marquensas. Hatushaly, le dernier survivant des légendaires Firemane, la famille régnante de l'Ithrace, apprend à contrôler les pouvoirs dont il a hérité. Il réussit désormais à visualiser et même à parcourir les fureurs, ces filaments d'énergie qui lient toutes choses. Mais parviendra-t-il à maîtriser sa magie à temps pour affronter la menace la plus sombre que le monde de Garn ait jamais connue ? " Une contribution essentielle dans le domaine de la Fantasy. " The Washington Post " Un vrai plaisir coupable. " The Guardian