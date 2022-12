Cahier Python BAC Pro

Le langage de programmation Python s'est imposé depuis plusieurs années dans l'enseignement de l'algorithmique, de l'informatique et, dans une plus large acceptation, dans l'apprentissage des sciences. Simple d'usage, moins exigeant que d'autres langages, textuel, libre, gratuit et multiplateforme, Python est bien adapté à l'école. Ce cahier d'activités s'adresse aux élèves et aux enseignants des lycées agricoles en bac professionnels, de la seconde à la terminale. Il est composé de chapitres qui suivent la progression de l'apprentissage, de l'affichage du message universel "Hello World" jusqu'aux bibliothèques, en passant par les boucles, les listes ou le graphisme. Chaque chapitre est composé d'activités brèves et pertinentes, d'un cours qui consolide la notion abordée et enfin d'exercices multidisciplinaires. Le fascicule est complété par une liste complète des principales règles d'écriture des fonctions basiques et avancées, des boucles, des listes et des appels de bibliothèques qui répondent aux exigences des domaines scientifiques et techniques. En fin de cahier, des exercices viennent approfondir les notions abordées. Ils s'adaptent au niveau et aux exigences de chacun. En miroir, ce cahier propose toutes les activités sur une plateforme de codage en ligne.