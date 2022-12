Ave Maria. Le feu originel

C'est une époque sombre où la vie est continuellement menacée par des forces magiques et impitoyables. Pour survivre, les peuples de Draconnis ont dû apprendre le maniement des armes et devenir au fil du temps des vikings. Bien que la paix dure depuis longtemps, la naissance d'une enfant spéciale et l'apparition d'une créature millénaire venant s'inviter au banquet royal n'augurent rien de bon. Personne ne se doute encore que le Ragnarök arrive à grands pas.