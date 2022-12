Quiet Mafia Tome 2 : La douleur de la trahison

Certains secrets ne devraient jamais être révélés. Sienna La guerre est déclarée. Mon passé et mon avenir entrent en collision, et mon coeur est fendu en deux. Alors que la bataille fait rage, des secrets refont surface. Si la vérité éclate, je suis perdue. Elio m'a fait une promesse : nous passerons le reste de notre vie ensemble. Mais les doutes l'assaillent. S'il ne me fait plus confiance, que vais-je devenir ? Elio L'amour et la famille, c'est tout ce qui compte pour moi. Mon rôle est de garder les gens que j'aime en sécurité. De la garder, elle, en sécurité. Le danger rôde. Je suis entouré de vils serpents qui attendent, tapis dans l'ombre, que je fasse un faux pas. Comment protéger Sienna de son propre passé ? A qui puis-je vraiment faire confiance ? Un secret dévoilé au grand jour va tout changer. Entre trahisons et révélations, la guerre gronde au sein de la Capri Famiglia. Sienna et Elio y survivront-ils ?