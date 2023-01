Découvrez les vertus du citron

Le citron est un agrume gorge ? de soleil dont les vertus sont nombreuses ! Originaire du pourtour méditerranéen, le citron est un agrume gorge ? de soleil. Il est l'emblème de la ville de Menton sur la Co^te d'Azur, ou` tous les ans une fe^te lui est consacrée. Les vertus du citron sont innombrables. Sa teneur en vitamine C lui confère une place de choix comme anti-oxydant. Mais savez vous qu'il est aussi utile contre le cholestérol, les problèmes de jambes lourdes et a été? longtemps utilise ? comme une parade efficace contre le scorbut lors des longues traversées des marins au 19e`me sie`cle ? Mais les vertus sur la sante ? de cette petite boule jaune ne s'arrêtent pas la`, puisque l'huile essentielle de citron que l'on extrait de son zeste est tout aussi efficiente sur l'hygie`ne buccodentaire, les cheveux etc. Passionnée par les plantes, l'auteur Sophie Chaverou est botaniste à Bordeaux.