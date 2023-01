Découvrez les vertus du café

Beaucoup pense que le café est nocif pour notre santé. Découvrez les nombreux bienfaits qu'il peut nous apporter ! Le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde, après l'eau. Aujourd'hui, de nombreuses recherches ont permis d'établir que le café, consommé modérément, a une multitude de bienfaits pour notre corps grâce à sa grande richesse nutritionnelle. Pourtant bon nombre de personnes continuent de penser que le café est nocif pour notre santé. A travers ce livre, vous serez surpris de découvrir les nombreux bienfaits qu'il peut nous apporter. Le lecteur découvrira son action dans la prévention des maladies neurologiques, son rôle dans la protection du foie et son rôle sur notre bien-être. En bonus, des recettes culinaires et astuces beauté ! Basé en Gironde, Virginie Saliceti Vartanian est auteure spécialisée en nutrition. Elle est l'auteur de nombreux livres aux Editions Alpen : le jeûne intermittent, J'arrête la viande en 15 jours ou encore Le régime cétogène.