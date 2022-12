Expirer - S'inspirer

Respirer... c'est un mécanisme inconscient, mais primordial : le souffle nous relie à la Vie et à chaque être vivant. Je vous propose de respirer avec moi au fil de ce diptyque aérien. Sa structure imite le mouvement d'une respiration. En première partie, j'inspire, S'envolent alors mes rêves, mes secrets, quelques rires Parfois spirituels, souvent teintés de passion. En deuxième partie, j'expire, Je dresse des portraits, en chacun, je décèle un trésor J'espère que tu y trouveras de la joie et du réconfort, J'y ai trouvé l'envie de me battre, et d'expirer encore. Ensemble, Inspirons l'air, légers, Expirons l'espoir.