Fast & Curious Social 2023. Apprendre vite et bien

L'indispensable du droit social 2023 Synthétique - Clair - Pratique - Tout en 4 couleurs Ce livre, à jour des dernières évolutions, aborde en 21 fiches les points essentiels du droit social, de la manière la plus simple possible. - Les sources et la hiérarchie des normes - Les normes internationales et communautaires - Les pouvoirs de l'employeur et leur délégation - Le CDI et le CDD : formation et ruptures - La rémunération et le temps de travail - Les congés - Les représentants du personnel - La négociation collective - Pour qui ? Etudiants, professionnels et entrepreneurs astucieux Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien Offert : des sketchnotes de révision en ligne.