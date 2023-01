Petit Futé Musées de France. Edition 2023

La France possède de multiples musées, présentant différentes facettes d'un patrimoine immense. Musées grandioses avec ses sculptures, ses peintures, ses artistes de tout temps qui grâce à ces écrins de culture rappellent à notre mémoire leurs chef d'oeuvres. Mais aussi musées militaires, de l'industrie ou de l'artisanat où chacun peut revivre et comprendre l'histoire de France. Ce nouveau guide présente les 100 plus beaux musées de France, autant d'invitations à découvrir ou redécouvrir un patrimoine à la fois unique et diversifié. Une sélection riche et étendue, aussi bien par l'époque - préhistoire, Moyen Age, Renaissance ou période contemporaine, ... - que par les collections : automobile, beaux-arts, céramique, image... Une empreinte indélébile laissée par des archives et des pièces uniques à la portée de tous !