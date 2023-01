Les insectes en bande dessinée Tome 2

La série "anti-bourdon" qui ne manque pas de z'ailes ! S'ils pullulent dans nos jardins, les insectes sont aussi présents aux quatre coins du globe. Du cercle polaire aux forêts tropicales et du désert aux plus profondes cavernes, ils partagent notre quotidien, nous répugnent ou nous fascinent. Et pourtant, on les connaît peu... . Grâce à cette BD à la fois ludique et drôle, vous en saurez plus sur les petites bêtes et deviendrez incollable sur la mante religieuse, les criquets migrateurs ou encore les fourmis tisserandes.