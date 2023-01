Réussite Concours Sapeur-pompier professionnel/caporal - 2023-2024 - Préparation complète

Toutes les épreuves du concours de sapeur-pompier professionnel/caporal et sapeur-pompier volontaire pour réussir son admission > Découverte du concours et du métier : Informations relatives au déroulé du concours Découverte du métier et de la carrière Découverte de l'environnement professionnel > Toutes les épreuves du concours 2023-2024 : étude de texte QCM de mathématiques QCM de connaissances professionnelles les épreuves physiques l'entretien oral > Toutes les connaissances professionnelles indispensables à l'exercice du métier : le secours d'urgence aux personnes la lutte contre l'incendie la protection des personnes, des biens et de l'environnement les techniques opérationnelles > Pour chaque épreuve : Méthodologie pas à pas à partir de sujets d'épreuve + entraînements guidés pour acquérir la méthode Des sujets corrigés et commentés + des auto-évaluations sur les notions acquises Des astuces de formateurs et les conseils du jury > Un mémo du candidat de 16 pages tout en couleurs pour retenir l'essentiel Et pour parfaire sa préparation : un accès à l'application Superconcours de digiSchool pour réviser et s'entraîner sur mobile NOUVEAU - des vidéos de simulations orales d'entretien et 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances