Lorsqu'elle était encore enfant, Fatima a reçu la visite de la Mort, et elle a tout perdu. Son village, sa famille, et jusqu'à son nom, devenu Sankofa. Son seul trésor était une boîte contenant une graine aux pouvoirs mystérieux, mais on l'en a dépouillée. A présent crainte et respectée comme le sont ceux qui ont une connaissance intime de la Mort, Sankofa erre sur la terre d'Afrique, accompagnée de son renard Movenpick, à la recherche de ce qui a disparu, et de ce qui l'attend.