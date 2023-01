Naturopathie saison par saison : le guide

Une méthode complète, pour protéger et renforcer votre corps tout au long de l'année, grâce à la naturopathie. Retrouvez dans ce guide : Les principes de base de la bonne santé en naturopathie : Définissez votre tempérament, les aliments à privilégier pour prendre soin de vos systèmes (immunitaire, digestif, respiratoire...), les bonnes pratiques d'hygiène de vie à adopter au quotidien pour avoir un terrain robuste... Des conseils ciblés, saison par saison : Nutriments et plantes à cibler pour prévenir tous les déséquilibres, rituels saisonniers, étirements ou encore cures d'intersaison... Des fiches remèdes : En cas de petits bobos, des fiches pratiques vous indiquant comment répondre naturellement aux rhumes hivernaux, aux allergies printanières ou encore aux coups de soleil de l'été... Dans cette nouvelle édition, encore plus de clés pour garder la forme toute l'année : de nouvelles plantes et des fiches "Homéopathie pour toute la famille" pour chaque saison !