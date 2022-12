" La tension permanente et la profonde humanité des personnages nous font vivre de beaux et bons instants. " Pierre Lafont, Editeur, les éditions LAKO 16 " Un livre intelligent et très bien construit. " Professor Judith Newman OBE, University of Nottingham Dans Le Chemin des Secrets l'auteur nous amène pas à pas sur des chemins inconnus et complexes. Peter et Magda fuient Paris le 10 juin 1940 pour arriver à " la boîte à lettres " où ils doivent livrer un colis pour la Résistance. L'histoire reprend, de façon tout aussi énigmatique, dans les Pyrénées en novembre 1942. Nous serons plongés dans cette micro-société montagnarde, de villageois de fond de vallée pyrénéenne, amoureux de leur cadre de vie, mais confrontés au conflit mondial à la fois lointain et bien présent, depuis l'invasion de la France non-occupée. Chacun des protagonistes détient un secret qui peut le protéger ou au contraire le détruire. Le lecteur se laisse captiver par ce deuxième roman de Gloria Carreno au style vif, cinématographique, très vivant, avec ses saynètes entrelacées et ses dialogues omniprésents.