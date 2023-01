Savez-vous qu'il est possible, et même profitable pour bébé, d'introduire de la nourriture en morceaux dans son alimentation et ce, avant même qu'il ne fasse ses dents ? La diversification menée par l'enfant se propose d'effectuer cette transition en douceur, en combinaison avec l'allaitement ou le biberon. Oui, mais comment s'y prendre ? En suivant les conseils et les recettes proposées dans ce guide, vous permettrez à bébé d'apprendre, tout naturellement et de manière autonome, à manger, prendre, mâcher et digérer les aliments en morceaux. Il pourra ainsi former son goût, développer ses sens et sa capacité masticatoire, tout en perfectionnant sa motricité. Il apprendra à écouter ses signaux de satiété et adoptera des habitudes alimentaires saines et variées, qu'il conservera toute sa vie. Pour qu'il apprenne très tôt que manger est avant tout un plaisir.