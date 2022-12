Les symboles constitutionnels. Etude sur la force juridique des symboles à partir de l’article 2 de la Constitution de 1958

L'article 2 de la Constitution de 1958 se distingue d'emblée des autres énoncés constitutionnels par la présence de symboles : le drapeau tricolore, La Marseillaise, la devise républicaine et le principe démocratique. La présente étude cherche justement à comprendre pourquoi ces énoncés symboliques sont inscrits dans la Constitution de la Ve République. Il s'avère que le droit n'est pas rétif au symbolique. Au contraire, l'inscription juridique des symboles a un sens : elle consacre des images et un imaginaire de référence. Plus encore, elle revêt une importance particulière pour l'Etat car ils incarnent le souverain et participent à sa légitimation. La place fondamentale des symboles constitutionnels induit l'instauration d'un régime conservatoire. L'Etat protège par le droit une part de son identité et de sa légitimité. Néanmoins, il n'est pas certain que le modèle répressif soit le plus adéquat pour préserver la force des symboles constitutionnels. Une telle protection ne suffit pas à écarter les possibilités d'une désymbolisation, que seul le réinvestissement du sens paraît pouvoir écarter.