Gigantosaurus : Je démarre la lecture. CP

Ce grand cahier, aux couleurs de la série à succès Gigantosaurus propose des activités variées et très pédagogiques dans tous les domaines d'apprentissage de la maternelle : la lecture, la logique et les premiers outils mathématiques, l'écriture et la découverte du monde. Ce grand format, très confortable, permet une bonne prise en mains par les plus jeunes et des autocollants viennent agrémenter de nombreuses activités. Idéal pour accompagner l'année de Grande Section, et apprendre tout en s'amusant !