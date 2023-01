Pourquoi ? Parce que je t'aime

Petit Ours blanc n'est pas grand, mais il sait déjà beaucoup de choses. Il sait où dénicher les petits poisson sous la banquise, il sait glisser du haut d'une colline enneigée ou, encore, il sait que le soleil brille le jour et la lune luit la nuit. Oui, mais il reste deux ou trois petites choses que Petit Ours blanc ne connaît pas... Heureusement, Maman est là ! Une histoire universelle Un joli conte sur toutes les questions que peuvent se poser les enfants, et sur l'amour inconditionnel des parents qui tentent d'y répondre. Une collection à petit prix De beaux contes et histoires pour un prix mini !