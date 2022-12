Mathématiques 1re et Terminale Bac pro enseignement agricole. Activités, cours et exercices

Entre manuel et livret d'activités, ce cahier de mathématiques développe les contenus disciplinaires du module MG1 ainsi que leurs applications formelle et algorithmique. Chacune des 18 séquences contient : - une brève introduction pour contextualiser, illustrer et expliquer l'objectif et le thème de cette séquence ; - des activités pour introduire des nouvelles notions mais aussi pour faire appel aux acquis de l'élève afin de les réinvestir et de travailler des "automatismes" ; - un cours concis qui synthétise les notions relatives à la séquence ; - des exercices aux formes diverses - simples applications des notions du chapitre, problèmes en lien avec une situation contextualisée, questionnements scientifiques actuels, construction de graphiques ou exercices de rédaction -, parfois couplés à l'utilisation d'outils numériques : Python, tableur, calculatrice... Un site compagnon pour renforcer l'apprentissage - Il contient les fichiers informatiques appelés depuis le cahier. - Il rappelle les liens du cahier vers une plateforme de codage Python en ligne. - Il apporte des activités supplémentaires : exercices classiques, quiz et ou thèmes d'étude. - Il présente des fiches calculatrices adaptées à trois importantes marques. - Il rassemble les infographies du manuel, proposées en téléchargement.