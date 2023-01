Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Développer son sixième sens, élargir sa conscience et trouver le chemin de la guérison

L'intuition, plus qu'une simple boussole pour mieux nous orienter dans la vie, est avant tout un formidable outil thérapeutique. Etayé de nombreux témoignages, cet ouvrage est construit à la manière d'une enquête. Il fournit des preuves scientifiques (notamment grâce aux éclairages complémentaires de neuroscientifiques, psychiatres...) des pouvoirs thérapeutiques de l'intuition et propose des outils pour s'exercer à la développer : médiation, rêves éveillés, sonothérapie, chamanisme, transe, travail sur les énergies et le niveau vibratoire... afin de parvenir à un mieux-être global et d'apaiser les douleurs physiques et psychiques.