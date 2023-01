CARS - Disney Cinéma - Cars on the Road - Saison 1 - Disney Pixar

Toute l'histoire de la série Cars sur la route dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète de la série avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : La soeur de Martin va se marier ! Quelle nouvelle ! La dépanneuse est ravie. Encore plus quand son meilleur ami, Flash McQueen, lui propose de l'accompagner. Les deux copains se lancent alors dans une grande aventure à travers l'Amérique, qui leur réserve bien des surprises. Car sur la route, tout peut arriver...