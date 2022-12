Les Cahen d’Anvers en France et en Italie. Demeures et choix culturels d’une lignée d’entrepreneurs

Cette thèse parle d'Hommes, d'art et de société. Elle traite de l'histoire d'un banquier Juif ashkénaze né à Bonn en 1804 et de ses descendants. A travers l'étude de douze demeures et de leurs collections, elle raconte l'histoire d'une dynastie d'entrepreneurs qui, de l'ancien Ghetto de Bonn - 821 rue des Juifs - rejoignit le sommet de la haute société européenne. Portraiturés par Léon Bonnat, Carolus-Duran et Renoir, Meyer Joseph Cahen d'Anvers et ses enfants Edouard, Emma, Louis, Raphaël et Albert vécurent les conséquences de l'Affaire Dreyfus, s'efforçant d'exprimer la plénitude de leurs droits civils à travers la sociabilité et le mécénat. Dans leurs salons, en ville et à la campagne, les lecteurs croiseront les pas de Guy de Maupassant, Paul Bourget, Marcel Proust et César Franck, ou encore de Gabriele D'Annunzio et Matilde Serao. Au château de Champs-sur-Marne, à Torre Alfina et dans les autres demeures de la famille les architectes Destailleur et Giuseppe Partini, ou encore les paysagistes Henri et Achille Duchêne, surent plier la "grammaire" du Moyen Age, de la Renaissance et du XVIIIe siècle au goût et aux ambitions de leurs commanditaires.