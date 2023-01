" La cuisine vegan demande trop d'ingrédients inconnus et introuvables " . FAUX Vanessa du blog Courgetteandco et spécialiste de la cuisine végétale va à l'encontre de ce stéréotype grâce à : - 60 recettes salées et sucrées - avec 3 à 5 ingrédients MAX, - trouvables partout, pour tous les goûts et toutes les saisons.