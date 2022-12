La réparation du dommage. Perspectives nouvelles du droit en France et en Italie

Le présent ouvrage réunit les actes des deux séminaires doctoraux franco-italiens qui ont eu lieu, le premier à Rome, le 27 septembre 2018, sur "La réparation du dommage" , le second à Poitiers, le 26 septembre 2019 sur les "Perspectives nouvelles du droit : thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie" . Ils sont le fruit d'un partenariat entre le Dipartimento di Giurisprudenza de l'Univeristà Roma Tre et l'Ecole doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat, commune aux Universités de Poitiers et de Limoges, et ont bénéficié du soutien matériel de la ComUE Université Confédérale Léonard de Vinci.