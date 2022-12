La capacité juridique des majeurs vulnérables

L'auteur analyse le droit des majeurs protégés sous l'angle de la capacité juridique afin, d'une part, d'éclairer le fonctionnement du positif et, d'autre part, en proposer des améliorations théoriques et pratiques. Il s'agit d'une étude de la capacité juridique, appréhendée par elle-même et pour elle-même, pour reconnecter le droit positif à sa véritable fonction : permettre l'exercice des droits des personnes en situation de vulnérabilité par le truchement d'outils juridiques adaptés à leurs besoins réels et concrets.