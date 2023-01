Une branche, deux branches, trois branches... c'est la cigogne qui fait son nid ! Un oeuf, deux oeufs, trois oeufs... la cigogne couve ses oeufs ! Un cigogneau, deux cigogneaux... bah ? et le troisième ? Il veut rester dans son oeuf ? Ah non : le voilà, mais avec un peu de retard. Dans ce joli livre cartonné, le petit lecteur suit de près trois bébés cigognes dont l'un est toujours en léger décalé. Encouragé par ses frère et soeur (N'aie pas peur ! ), il franchit lui aussi les étapes. Et, à la fin de cette tendre histoire, trois belles cigognes prendront leur envol : presque ensemble ! Bon voyage !