En famille. Mini-bloc 60 coloriages

Les liens familiaux sont au coeur des films d'animation Disney et Pixar. Frères et soeurs, parents et enfants, oncles et neveux... ces liens sont puissants et forgent des relations profondes. Redécouvrez les familles Disney et Pixar les plus célèbres à travers 60 coloriages inédits : Elsa, Anna et leurs parents ; Donalrd, Riri, Fifi et Loulou ; la famille Parr ; Merida et ses frères ; Vaiana et sa grand-mère ... Redonnez des couleurs à tous ces personnages !