Le Monde imaginaire des cathédrales dans les littératures russe et française des XIXe et XXe siècles

Privilégiant une approche comparatiste, cet ouvrage est consacré à l'imaginaire de la cathédrale médiévale dans les littératures russe et française des xixe et xxe siècles. Au centre de l'essai, les images classiques de la cathédrale-livre, de la cathédrale-être animé et de la cathédrale-végétal révèlent de nombreuses similitudes entre les oeuvres poétiques et en prose d'auteurs russes et français, en dépit de leurs apparentes divergences. La cathédrale concrète se dématérialise progressivement pour se transformer en mystérieuse cathédrale engloutie ou en précaire cathédrale de brume. Réhabilité par les romantiques, l'édifice médiéval sert lui-même de modèle de comparaison, ce qui engendre un renversement des métaphores habituelles. Symbole du sacré, lieu de culte, l'édifice religieux se métamorphose ainsi sous la plume des écrivains pour constituer un véritable kaléidoscope dont les images surprennent par leur originalité et leur profondeur, et parviennent à rapprocher les deux cultures.