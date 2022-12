Le temps et sa mesure. Lecture socio-anthropologique

L'originalité de cet ouvrage est de montrer un paradoxe. D'une part, grâce à la mesure du temps, la démocratie a pu être créée ; sans l'isonomie - la même mesure du temps pour toutes les ten-dances politiques - la démocratie n'aurait pas pu se construire sans le paramètre essentiel qui consiste à penser le vivre en-semble sur le temps long. D'autre part, cette même mesure du temps, à notre époque contemporaine est devenue hypertro-phique, cela fait peur. Plus on mesure ses actes, plus cela pèse sur l'individu social. Evaluer et mesurer ses performances sont ce qui le fatigue le plus à l'heure actuelle. Ce paradoxe nous amène à nous interroger sur ce moment contemporain particulier qui met en scène la dimension du temps dans sa nécessité et sa contradiction.