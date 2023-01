Trompe l'oeil Héros vs Méchants

Qui se cache derrière ces dessins ? Est-ce Aladdin ou Jafar ? Kuzco ou bien Kronk ? Belle ou bien Gaston ? Les héros et les méchants se livrent une guerre sans merci au travers de ces 100 coloriages inédits ! Redonnez vie à tous ces personnages, et retrouvez le plaisir de colorier ! Coloriez les chiffres et découvrez l'image !