Il existe une voie de connaissance qui peut vous mener au-delà de ce que tout autre savoir a pu vous apporter auparavant. Elle peut vous conduire à la vérité de votre essence réelle. C'est la voie du coeur. Un Cours d'Amour s'adresse au coeur. De façon remarquable, il contourne le mental. Il utilise la pensée pour aller au-delà de la pensée. Il s'avère une aide inestimable pour ceux qui aspirent à la connaissance du coeur. Ce Cours est une invitation à embrasser une vie ayant un sens et un but, à vivre la réalité du paradis sur terre. Dans cette édition complète, le premier livre établit l'intégrité de l'être, soit l'intégration de l'esprit et du coeur. Le second et le troisième livre présentent des révélations pertinentes et procurent un accompagnement sur la quête intérieure héroïque, sans distance entre vous et votre Soi.