Maeve Regan Tomes 3 et 4 : La dent longue ; A pleines dents

Après les sacrifices qu'elle a dû consentir, Maeve n'a plus qu'un objectif : trouver le moyen de tuer son père. Et dans cette quête, elle ne pourra avoir confiance en personne. Pour réussir à tuer son père, Maeve doit lever une armée et apprendre à maîtriser sa magie. Deux tâches loin d'être aisées, même dans un contexte favorable. Mais Maeve doit traquer un traître et tout le monde est suspect. Même son meilleur ami Elliott ou son amant vampire, Lukas. Et après tout ce qu'elle a découvert sur ce dernier, elle n'hésitera pas à le tuer elle-même s'il le faut. Encore une fois. #UrbanFantasy #Action #Humour #Secrets #Vampires