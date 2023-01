La nuit est mon jour préféré

Dans l'unité psychiatrique qu'il dirige à Tel Aviv, Tom soigne une vingtaine de patients, parmi lesquels l'octogénaire israélien Steiner, musicien, et la jeune Roshana, palestienne, enceinte mais enfermée dans le déni de sa grossesse : deux cas passionnants pour ce médecin dont les recherches portent sur l'inaudible, sur la communication intra-utérine - et qu'obsède ce qu'il a vécu et croit avoir entendu, le 11 septembre 1995, depuis le ventre de sa mère, alors que se jouait dans l'espace un drame : Soyouz ne répondait plus.