Tous les droits du consommateur 2023. Évitez les arnaquesDéjouez les pièges Défendez vos droits

Dans la jungle de la consommation, qui apporte son lot quotidien de pièges et d'arnaques, le consommateur a besoin d'être guidé. Pour consommer judicieusement, mieux vaut être informé clairement. Equipement de la maison, assurances, santé, alimentation, banque, artisans, voiture, télécommunications, prestataires de services, crédit... dans tous les domaines de la consommation, cet ouvrage clair et précis aide le lecteur à prévenir les litiges, comprendre ses droits et les faire valoir. Un guide clair et pratique pour tous les consommateurs, publié par l'UFC-Que Choisir, 1ère association française de défense des consommateurs.