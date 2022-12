Nouveau départ à Lancaster Tome 2 : Jour de neige

En déménageant dans le New Hampshire, Bowen ne s'attendait pas à trouver l'amour. Ni à devoir se démener pour prouver à l'élu de son coeur que leur relation naissante vaut la peine de se battre. Bowen Merlin - oui, c'est son vrai nom - accepte un poste dans la ville pittoresque de Lancaster, dans le New Hampshire, où il sera désormais le directeur du groupe de musique du lycée. Il quitte New York pour la campagne enneigée de la Nouvelle-Angleterre juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Entre les cours, les devoirs, les activités extrascolaires et un concert de Noël surprise dont il doit organiser la conception ainsi que les répétitions, Bowen est plutôt occupé. Et puisqu'il n'a jamais eu beaucoup de chance en amour, prendre du temps pour trouver Monsieur Parfait n'est pas dans ses priorités. Du moins, jusqu'à ce qu'il rencontre le propriétaire de la pommeraie Snowy Ridge, Felix Hansen. Soudain, et pour la première fois de sa vie, accéder au véritable amour semble devenir une possibilité. Les deux hommes vont parfaitement ensemble et font palpiter le coeur de l'autre. Malheureusement, aussi merveilleux que Felix puisse paraître, il garde en lui de vieilles cicatrices qui pourraient mettre fin à leur relation naissante, en particulier avec cette personne en ville qui se donne beaucoup de mal pour saboter leurs carrières. Si Bowen veut survivre à ça, il va devoir s'appuyer sur ses anciens amis ainsi que les nouveaux, convaincre Felix qu'il en vaut la peine et lui prouver que, s'ils font face à la catastrophe ensemble, ils en sortiront plus forts. #MM #PetiteVille #LesOpposésS'Attirent "J'ai vraiment apprécié la qualité d'écriture de cette histoire, ainsi que les personnages et le cadre de cette petite ville. Parfois, je veux juste quelque chose de court que je peux finir en une seule fois et ce petit livre mignon a parfaitement fait l'affaire". - Eli Easton(Goodreads) "C'était adorablement mignon et plus qu'un peu trop sentimental. [... ] C'est une de ces histoires qui vous font sourire tout du long". - Shelby (Goodreads) "Awww !!! Qu'y a-t-il d'autre à dire ? C'était juste trop adorable ! J'ai ADORE Gideon et Silas. Il faut juste le lire, croyez-moi sur parole. Il en vaut vraiment la peine ! " - Melissa (Goodreads)