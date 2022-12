On est toujours attiré par celui qu'on ne peut pas avoir. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours désiré Jace en secret. Le problème, c'est qu'il a six ans de plus que moi, que c'est le meilleur ami de mon frère Nathan, et qu'il me voit définitivement comme une petite soeur. Pourtant, lorsque Jace emménage avec Nathan et moi dix ans plus tard pour nous aider à joindre les deux bouts après la mort de nos parents, l'alchimie entre nous devient... explosive, et, sous notre toit, Jace est plus autoritaire et protecteur que jamais. Au départ, les signes sont subtils. Par exemple, quand je colle ma jambe à la sienne alors que nous regardons un film, il ne s'écarte pas. Nous tentons de résister, mais mon vieux crush d'adolescente est plus fort que jamais, et Jace semble incapable de demeurer loin de moi bien longtemps. Et au-delà de l'attirance physique, un lien puissant se tisse entre nous. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de ne pas nous faire prendre. Facile, non ? C'est ce que nous pensions... #AmourInterdit #SecondeChance #Trahison #MF #RomanceContemporaine