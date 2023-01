Spider-Man : L'intégrale 1978 (T17) (Nouvelle édition)

Nouveaux défis pour Peter Parker et son alter ego Spider-Man, qui va devoir affronter des vilains aussi terrifiants que le Caïd et Mysterio. Mais l'être qui pourrait causer sa perte en lui apportant malchance se nomme... la Chatte Noire ! Réédition attendue pour cet album épuisé, dans lequel s'égrène le compte à rebours jusqu'au numéro 200 de la série Amazing Spider-Man ! C'est Marv Wolfman, l'un des auteurs les plus importants de l'époque (Crisis on Infinite Earths, c'est lui), qui est aux commandes.