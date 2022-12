La transversalité du continent américain. Lectures géopolitiques (XVIe-XVIIIe siècles)

Dans le fil de la célébration de la première circumnavigation de Magellan-Elcano (1519-1522) et du renouvellement historiographique qui l'a accompagnée, cet ouvrage engage une réflexion sur les enjeux historiques et géopolitiques posés par la configuration géographique du continent américain. En effet, cette immense barrière de 30 000 km de côtes s'étendant vers les pôles a posé, dès les premiers temps de la découverte, la question lancinante de comment la traverser ou la contourner pour atteindre les Indes Orientales si convoitées. Cette quête est à l'origine de bon nombre des modalités d'établissement des Européens sur ce continent. Cet ouvrage s'attache à étudier les voies réelles comme utopiques tracées par les Européens, et surtout par les Ibériques, pour prendre la mesure et surmonter l'obstacle continental. Quelles furent les stratégies mises en oeuvre pour relier les espaces et les groupes humains ? Comment les acteurs européens, métis, indigènes ou africains ont-ils pensé cette Amérique transversale éloignée des centres de pouvoir européens ? La quête du passage ("paso"), étudiée dans ses différentes séquences temporelles et à différentes latitudes du continent, explicite parfaitement l'idée de transversalité est-ouest. Il est tout aussi intéressant de la penser appliquée à la projection de pôle à pôle. Les représentations cartographiques, réelles comme spéculatives sont étroitement associées à la réflexion proposée. En résumé : en quoi l'immense barrière américaine a-t-elle ouvert une nouvelle histoire du monde ?