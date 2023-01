Intelligence collective et travail d'équipe. La méthode communéquipe!

Mieux communiquer avec son équipe, améliorer la cohésion de groupe, faciliter le changement organisationnel, aménager un espace de parole et de réflexion favorisant l'intelligence collective, concilier la quête de performance de l'entreprise avec la quête de sens des individus... Cet ouvrage apporte des réponses claires et innovantes, facilement transférables à votre contexte de gestion quotidien. Il actualise les fondements communicationnels du management et du leadership d'équipe selon les plus récentes recherches sur l'intelligence collective. Un ouvrage de référence pour tout manager qui souhaite impliquer son équipe, stimuler l'intelligence collective et optimiser la performance, tout en allégeant sa charge de travail. C'est surtout un guide pratique qui enseigne une méthode de communication pour diriger une équipe en maîtrisant l'art de convaincre, de consulter et de concerter.